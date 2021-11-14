三國是一個英雄輩出、群雄爭鋒的時代，魏蜀吳各據一方，為了爭奪權力和土地而戰爭不斷，不過這些家喻戶曉的英雄們「愛江山也愛美人」，當時關羽和曹操都看上一名外貌姣好的人妻，而她原本的丈夫只是個平凡的武將，因此只能默默忍受一切。

綜合陸媒報導，秦宜祿原本只是看守洛陽城門的士兵，還有一名外貌出色的妻子杜氏，2人育有1子，名叫秦朗，後來漢軍將領董卓的涼州軍團控制朝廷，秦宜祿便成為呂布的將領，並被安排出使袁術，沒想到袁術看上他，強迫秦宜祿娶一名漢室之女劉氏，而杜氏和兒子則被留在下邳，雖然2人的婚約關係並沒有正式解除，但杜氏已經算是他的「前妻」。

西元198年，呂布在下邳之戰被曹軍圍困，據《三國志·明帝紀》及《三國志·蜀書·關羽傳》中記載，關羽曾在當時屢次請求曹操，勝利之後要將杜氏給他，起初曹操很爽快就答應了，但隨著關羽提起這件事的次數增多，曹操也逐漸起疑，同年下邳城陷，曹操終於見到杜氏的真面目，一看驚為天人，於是自納杜氏為妾，引起關羽不滿。

而杜氏和秦宜祿所生的兒子秦朗，也被曹操納為繼子，並對他疼愛有加，後來杜氏又替曹操生了2子1女，分別為曹林、曹袞和金鄉公主。

被迫拋妻棄子的秦宜祿則非常識時務，在呂布被殺後就立刻歸降曹操，並被派往銍縣擔任縣長，但他內心似乎對曹操搶走杜氏耿耿於懷，因此當張飛遇到他時，便以這件事試圖說服他跟隨劉備，「人取汝妻，而為之長，乃蚩蚩若是邪！」（曹操娶了你的妻子，你還為他效命，世界上有這麼沒有骨氣的人嗎？），秦宜祿原本真的被打動，隨張飛離開，不過走了數里後又反悔，最終被張飛所殺。