俗話說：「伴君如伴虎」，待在皇帝身邊工作只要一個不小心，很可能就會落得「被砍頭」的下場，所以每個人都十分謹言慎行，深怕無意間的一句話或一個動作惹得皇帝不開心。然而在宋朝卻有一名大膽的宰相，總是直言進諫，甚至還酒後上朝，不過皇帝沒有生氣，反而非常賞識他。

綜合陸媒報導，這名大膽宰相名叫魯宗道，在《宋史·魯宗道傳》中記載，他從小家境清貧且喪父，借住在外祖父家，由於舅舅們都是習武之人，所以對愛讀書的魯宗道非常輕視，但他沒有因此受挫，反而更加勤奮地學習，後來通過科舉考試，成為濠州定遠尉，不久後被調職為浙江海鹽縣縣令。

魯宗道為人正直清廉，擔任教育太子的官員時，家住得離酒館很近，所以經常會去那邊喝酒，某次他在酒館接見老朋友，剛好遇到宋真宗緊急召見，派去傳旨的使者在他家等了很久，才終於等到他；到了宮中，使者要先進去和皇帝彙報，就問他要以什麼理由來解釋，魯宗道要使者實話實說，讓對方相當不解，他解釋：「喝酒是人之常情，但若是對皇帝說謊，可就犯了欺君大罪」。

面對宋真宗的責問，魯宗道也毫無畏懼，直言自己因為貧窮，家裡連個酒杯都沒有，剛好有老朋友來訪，只能招待對方去酒館，沒想到宋真宗聽完，不但沒有生氣，反而覺得他為人忠實可大用，並把這件事告訴皇后。

受到重用的魯宗道也一直維持自己耿直的風格，對很多事情都會積極地在朝廷上進諫，久而久之讓宋真宗感到有些討厭，後來他趁著回答皇帝問話之際，為自己辯解：「皇上任用我，難道只是想有納諫的虛名嗎？我為自己不做事而白拿俸祿感到羞恥，請求您罷免我的職位、讓我離去」。

宋真宗聽完這番話以後，反思了好長一段時間，終於明白魯宗道想表達的意思，還在大殿的牆壁寫上「魯直」二字，以記住魯宗道的正直，同時也提醒其他官員要向他學習，而他這樣的個性，導致許多權貴都非常懼怕他，還因為他的骨氣硬如魚頭，而給他取了「魚頭參政」的外號。