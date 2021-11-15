古代帝王靠著戰爭擴張領土，因此軍隊對於一個國家來說，成為至關重要的一部分，不過外界不解，古代老兵為何喜歡衝鋒在前，難道他們真的不怕死嗎？恰恰相反，背後原因有三。

根據《搜狐網》報導，常人都認為，戰場上最安全的就屬將軍，因為他們坐鎮在隊伍後方，又有眾多士兵保護，反而是跑在前面衝鋒陷陣的士兵處境最危險，一不小心就賠上小命。但事實真是如此嗎？

其實古代軍事制度有一支部隊名叫「督戰隊」，顧名思義就是監督作戰的，他們在戰場的最後方坐鎮，期間一旦有士兵臨陣脫逃，就會直接射殺以敬效尤，但是站在後面不一定最安全，反倒是一堆人搶著站第一排衝鋒陷陣，原因如下：

1、武器優勢

戰爭中，會讓經驗老道的士兵站在第一排，因為兩軍對決，拚的就是軍心士氣，他們久經沙場，戰場經驗極其豐富，如果前排換成新兵，一旦出現畏戰潰退跡象，就會形成兵敗如山倒之勢。除此之外，前鋒營往往是裝備最為精良的部隊，個個頂盔披甲，手持重盾，甚至還有楯車在前防護。

2、死亡率低

當兩軍交戰時，無論是第一排還是第二排的士兵，死亡率都差不多，不過在衝鋒的過程中就不一樣了，因為在衝鋒的時候，勢必會受到遠程弓箭的攻擊，但是在剛剛進到弓箭射程的士兵，敵軍是不會輕易放箭的，他們會等對方的數量多一點再放箭攻擊，這樣才能提升傷亡率；加上弓箭都是斜上發射，所以站在第一排的人會處在一個盲區之中，因此衝得越快，越可能躲開弓箭的攻擊，反之跑在後面的人越容易成為箭靶。

3、陣法作戰

古代盛行兵法作戰，會隨時變換陣法擾亂敵方，而那些表面上衝在最前方的士兵，很多時候會因為陣法的改變站在後排，後方士兵則成了直接跟敵軍交鋒的部隊。

事實上站在第一排還有一個好處，那就是能最先搶到戰利品，並且歸士兵所有，如此一來便立了軍功，戰爭結束後可領到一筆錢，這些錢足夠他們豐衣足食。例如秦軍作戰時，就有不少人搶著衝鋒，目的就是多砍幾顆人頭換爵位。