美國夏威夷歐胡島（Oahu）有一條小溪日前飄散出濃濃的啤酒味，沒想到一測卻發現，水中的酒精濃度竟然高達1.2％，且含有糖分。原來是當地一間酒精製造商的倉庫外洩，目前當局正在針對外洩原因進行調查。

綜合外媒報導，這條小溪流域行經夏威夷檀香山郡的懷皮奧（Waipio），環保人士考克斯（Carroll Cox）指出，當時前往探勘時就發現，現場傳來濃濃的啤酒味，讓他十分錯愕，因此立即通報衛生單位。無獨有偶，當地一名登山客上禮拜前往「鑽石頭山」（Diamond Head）附近健行時，也聞到濃濃的異味。

報導指出，根據夏威夷新聞網與獨立實驗室「FQ Labs」進行的檢測結果顯示，發現散發出啤酒味的溪水酒精濃度高達1.2％，且水中也含有0.04％的糖分。政府部門獲報後立即啟動調查，發現溪水出現不尋常汙染異狀源自於當地一處雨水排水溝，循線追查後，確定釀成這起事件的主因與當地酒精飲品製造商「天堂飲料」（Paradise Beverages）倉庫外洩事件有關。

對此，「天堂飲料」營運總監羅伊（Anthony Rowe）表示，公司目前積極與相關部門合作，釐清事件發生原因。不過當地衛生機構則表示，雨水排水溝內部有汙水的狀況已經排除。