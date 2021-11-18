漢武帝時期國力強盛，人口幾千萬，但光是軍事名將衛青、霍去病帶領的10萬騎兵部隊，堂堂大漢王朝就難以持續供養一個月，背後原因跟人才、資金無關，而是嚴重缺馬！要知道，在冷兵器時代，騎兵在速度、耐力與衝擊力度遠比步兵還要有優勢，而馬匹的養殖規模更是國家戰鬥力強盛與否的關鍵之一。

根據《搜狐網》報導，騎兵是漢朝能夠深入大漠、征服西域的關鍵，明末清初的思想家王夫之，就曾評論「漢唐之所以能張者，皆唯畜牧之盛也」，但是漢朝在秦末大動亂中立國，國弱民貧，軍力減弱，更缺戰馬。

東漢伏波將軍馬援也曾說道「馬者，兵甲之本，國之大用，安寧則以別尊卑之序，有遍則濟遠近之難」，但是漢朝初期的狀況是，「自天子不能具醇駟，而將相或乘牛車」，意思就是，舉國上下找不出毛色相同的4匹馬來給皇帝拉馬車。

漢朝發展養馬業的轉折點在於漢高祖劉邦的「白登之圍」，當時劉邦率領32萬大軍討伐匈奴，卻被冒頓單于圍困7天7夜，這時他才明白大漢與匈奴的實力天差地遠，解圍之後不得不採用和親政策，換取邊疆太平，並且下定決心扶植養馬業，壯大騎兵力量，因為他深知「車騎者，天下之武備也！」

劉邦為了發展騎兵，下令在全國徵收人頭稅和「馬口錢」。漢文帝時期也規定，凡是養殖一匹馬的農民，可以免除自家3口人的兵役，甚至可以用捐馬的形式來給自己贖罪；同時禁止民間殺馬或是將馬帶出境，更明確規定「盜馬者死」。漢景帝時期更專門設置36所養馬用的「牧苑」，並持續鼓勵民間養馬。

因此到了漢武帝時期，就有牛馬成群的景象，光是國營的牧苑中，就有40萬匹馬，加上西域的優良馬種也引入大漢，一時之間，養馬業達到空前繁榮的發展。

在對匈奴隱忍70年之後，漢武帝終於開啟了反擊匈奴之戰，這場戰爭歷時44年之久，憑藉著雄厚的經濟實力，和優良且大規模的戰馬，以及衛青、霍去病等軍事天才的領導，漢朝終於在對匈奴的作戰中取得了輝煌的勝利。

但是也正因為如此，連年的戰爭，讓漢朝經濟大受打擊，對外作戰也因為長途跋涉，造成戰馬的巨大耗損，在使用無度的狀況下，將軍李廣利出征時就因為缺少馬匹，不得不回到數十年前的步兵作戰，漢武帝後期也停止了對外擴張。同時，在戰爭的衝擊下，百姓也是怨聲載道，可說是「興也戰馬，衰也戰馬」。