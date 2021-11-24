本季光芒發揮出色，在例行賽拿下百勝戰績，其中「怪物新秀」法蘭柯(Wander Franco)激起相當大的火花，首年上到大聯盟他的表現就震驚外界，他演出連43場上壘紀錄，追平法蘭克羅賓森(Frank Robinson)1956年壯舉，而稍早傳出光芒將與他簽下12年2.23億美元(約台幣62億)天價延長合約。
此消息由知名記者莫洛西(Jon Paul Morosi)、范森(Mark Feinsand)、派森(Jeff Passan)證實，其中說道法蘭柯合約為保障1.83億美元，最高來到2.23億美元，當中包含激勵獎金與選擇權，派森另外表示若他在2028年後獲MVP票選前5，將得到300萬美元激勵獎金，而此合約並無不得交易條款。
光芒官方雖然還沒正式公布消息，但已經非常讓人期待，若真的簽下這張合約，法蘭柯會締造多項瘋狂紀錄，此合約將成為隊史最大，也是史上資歷未滿一年球員所簽的最大張延長合約，上一位締造光芒大約球員是前明星三壘手隆格利亞(Evan Longoria)，合約是6年1億美元。
更驚人的是本季法蘭柯僅出賽70場，就讓球隊如此看重他，因為他表現實在太亮眼，本季他281個打數有81支安打、7支全壘打，跑回53分，另外貢獻39分打點和2次盜壘，打擊率高達.288，攻擊指數.810，其中連續43場上壘的表現更讓大家牢牢記住他。
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