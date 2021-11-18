在市區，開車出門最怕找不到停車格，不過就有一位自稱是台北人的網友抱怨，開車到花蓮後，將車子停在路邊停車格，沒想到卻同時被「收費＋開單」，讓他氣憤難平。不少內行人見狀後，卻一面倒吐槽，「沒拖吊算很客氣了！」

原PO在《爆料公社》PO文抱怨，透露日前將車子停放在花蓮市區的一處路邊停車格，沒想到回程時，卻發現擋風玻璃上同時被夾了「違停罰單」以及「停車收費單」，讓他錯愕直呼「被坑殺了」。

不過就有眼尖的網友發現，原PO的停車格跟一般的收費停車格長得不太一樣，而他停的應為貨車專用的「卸貨停車格」，根據原PO貼出的停車收費單也清楚載明是「貨車卸貨停車使用」。

真相曝光後眾人一面倒狂吐槽「非貨車停卸貨停車格，開罰；使用者付費原則，繳停車費。這是兩件事，你為什麼要混在一起談」、「不同人開啊！違停貨車停車位警察開罰單，但你停的也是收費停車位，所以開停車單沒錯啊」、「你又不是貨車，沒給你拖走很不錯了」；另外也有人直呼「原來車格顏色有區分」、「長知識了」。