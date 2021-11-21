古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭掠取資源，在火藥還沒發明之前的冷兵器時代，弓箭一直是重要的遠程攻擊武器，若是再將毒物塗抹在箭頭上，殺傷力就會更加倍，不過毒藥煉製的成本太高，因此並不常見，取而代之的是「金汁」的廣大運用。

根據《搜狐網》報導，「金汁」指的是人類或是動物的排泄物，因為古代醫療落後，屎尿內含有大量的細菌，一旦傷口沾染到金汁，就會造成致命性的感染，雖然沒有毒藥那麼快見到效果，但最終結果都一樣，致死率相當高。

而金汁之所以取代毒藥，在戰爭中普及應用，最大的關鍵在於，金汁取之不盡、用之不竭，無論是在保存還是獲取上，都很方便。如果士兵情急下沒有金汁可用，就會將生鏽的箭頭插在土裡，盡可能的沾上更多的細菌。

除了在箭頭塗上金汁殺敵之外，一般在守城時，城牆上的士兵也會將糞便進行熬煮，接著將滾燙的金汁倒下城牆，除了可以燙傷敵人，細菌也會從燙傷的傷口中進入，造成大面積的感染和發炎症狀，如果不及時救治就會導致死亡，因此金汁可說是古代一大「生化武器」，讓敵人聞之色變。