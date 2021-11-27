台北市北投一隻家貓曾遭前主人虐待，被飼主掐脖子、連打巴掌，甚至導致牠犬齒受損，獲救後牠在中途之家時，似乎仍擔心被打，因此只敢躲在沙發底下睡覺，對人很有警覺性，經過好幾個月的照料後，牠才漸漸放下戒心，敢放鬆睡覺，讓人看了很感動。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會在臉書提到，一隻虎斑貓今年6月被前飼主瘋狂暴打，對方掐住牠的脖子並舉起搧巴掌，當虎斑貓想逃走時，四肢卻反被架住，無力抵抗的牠只能發出悲鳴聲，讓人看了非常心疼，而虐待事件曝光後，相關單位也介入調查，虎斑貓才得以躲過可能被打死的命運。

但虎斑貓順利獲救後，仍走不出被打的陰影，協會理事長邵柏虎提到，貓咪在中途之家時，只敢躲在沙發下睡覺，似乎擔心深夜又被人拖出來打，而且很明顯能感覺到，虎斑貓對人多一分警惕，之後牠被動保處沒入，開放認養後，協會擔心前飼主會找親友團來認領回去，因此發動人海戰術抽籤，讓貓咪順利回到協會。

協會幫虎斑貓進行全身健康檢查，發現牠身體狀況不錯，被打的傷口也已癒合，但犬齒的位置因被虐待而受損，之後替牠取名為「虎牙」，為了讓貓能慢慢適應，因此協會人員沒有刻意親近牠，而是讓「虎牙」正常生活，給予舒適的環境，自由活動探索，如今牠也慢慢放下戒心，在協會理事長邵柏虎的親撫下，舒適放心的睡覺。

協會理事長邵柏虎也表示，看到「虎牙」的改變，讓他非常感動，但由於工作繁忙，認為自己並非最好的飼主，「但願意一直中途照顧牠，直到有天有值得託付，用心去愛虎牙給予牠幸福的人出現，如果沒有好的認養人，就一直照顧著也無妨！」。