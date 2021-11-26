新北市動保處為持續開發寵物多元認養管道，與中和區秀水里長陳炳男合作，今（26日）在里辦公處設立「中和動物之家愛心認養小棧」。（動保處提供）

新北市動保處為持續開發寵物多元認養管道，與中和區秀水里長陳炳男合作，今（26日）在里辦公處設立「中和動物之家愛心認養小棧」，成為全國第4處里辦公室設置毛寶貝愛心認養小棧，中和區公所、台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治及秘書長何宗勳也到場共襄盛舉。

動保處表示，認養小棧設立在鄰里，民眾認養更方便，里長帶頭做TNVR，結合里民共同照顧貓，不僅有效解決社區流浪貓問題，也成為愛護動物友善社區標竿，讓更多動物提早融入家庭生活，找到幸福的家。

中和動物之家獸醫師黃繼霆查核動保案件時，發現里長陳炳男家中飼養一隻老年馬爾濟斯犬「妹妹」，雖然自從2017年中風後行動不便，仍是不離不棄細心照顧牠，不幸的是「妹妹」今年7月9日以16歲高齡過世，讓他非常不捨，也決定將這一份疼愛轉化為帶頭友善街頭動物。為減少里民對動物反感，陳炳男做好里內環境安全整潔，持續不斷宣導飼主遛狗時一定繫狗鍊、撿狗便，勿讓毛寶貝隨意大小便，也自行手工製作狗便袋箱提供里民使用。

陳炳男表示，秀水里為老舊社區，里內因流浪貓繁殖、便溺或是人為餵養造成許多里民困擾引發紛爭，為解決這問題，在109年11月開始與動保處合作，不斷與里內愛貓人士溝通，幫助里內5隻貓進行TNVR，也協調定點餵養，成效顯著，大大改善社區環境，也因此獲得「里環境認證計畫」五星級。

陳炳男說，若在里辦公處成立貓咪愛心認養小棧，可以讓里內愛貓人士同心協力照顧推廣認養，也讓里民一改以往見到貓就想到髒亂的形象，讓遊蕩街頭動物減少，找到幸福的家。

動保處表示，新北市現有8所動物之家分別位於郊區、海邊、山上，有些動物之家在交通上未必有便捷性，為提高毛寶貝認養率，積極結合寵物店家、動物醫院，今年更跨出一大步，結合各里辦公處設立認養小棧，方便民眾就近認養，更重要是宣導民眾動物保護觀念，推廣流浪動物絕育及認養不棄養、給牠一個溫暖的家。另外，出門遛狗要繫牽繩，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元至1萬5000元，請民眾愛牠就繫緊牠。