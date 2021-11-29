美國爬蟲類動物園近日在Instagram上分享一段影片，一名女飼育員躺在地上，讓一隻重達113公斤的鱷魚趴在身上，還不斷想跟牠擁抱親近，不過鱷魚一直想要逃跑，臨走前還在她的跨間留下一灘尿，不少人都覺得這個畫面十分溫馨有趣，但也有人因為鱷魚原始的攻擊性而感到害怕。

綜合外媒報導，爬蟲類動物園（The Reptile Zoo）位於加州芳泉谷，本月10日園方在Instagram上分享一段影片，女飼育員茱麗葉（Juliette Brewer）抱著鱷魚達斯（Darth Gator）躺在地上，不過達斯似乎有些害羞，不斷想要掙脫，最後逃離時還在茱麗葉的跨間留下一灘尿，她起身見狀後原本有些驚訝錯愕，但幾秒後就忍不住笑了出來。

影片曝光後很快就引起熱議，有網友認為這個畫面十分溫馨有趣，「牠在妳身上標記了領地」、「感覺達斯很愛妳～」、「擁抱可以增進友誼！」；但也有人仍對鱷魚的攻擊性感到害怕，「這確實是滿有趣的遊戲，在牠把妳的臉撕爛以前」、「這樣看起來很危險，我真的為妳感到害怕」、「給人留下這些動物可愛、友善、平易近人的印象是很不負責任和危險的行為」。

事實上茱麗葉作為飼育員，經常會和園內許多爬蟲類動物接觸、互動，更在達斯小時候就開始照顧牠，所以彼此的感情很好，從小到大茱麗葉都會和達斯擁抱，但大多數都是牠做完教育計畫，要回到圍欄內的時候，平時並不會玩在一起；另外園方也提醒，美國短吻鱷在加州屬於入侵的外來種，如果作為寵物飼養是違法的，千萬不要以身試法。