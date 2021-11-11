萬物皆漲唯有薪水不漲的情況下，許多人會將錢存在銀行或是郵局帳戶，以備不時之需，同時也能從中得到優惠利息。不過卻有一名網友透露，在郵局存款超過100萬，但行員卻告知他一件事，讓他錯愕直呼「今天才知道！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》PO文指出，在郵局存錢後被行員告知「超過100萬的部份是不計利息的」，讓他當下十分錯愕，坦言在此之前完全不知道這回事，並附上自己儲蓄127萬的郵局存摺，證明自己所言不假。另外原PO也澄清，超過100萬不是沒利息，而是不管超過多少，都會以100萬計算。

原PO透露在郵局存錢時，被行員告知「超過100萬的部份是不計利息的」，讓他當下十分錯愕，同時附上自己的郵局存摺，證明自己所言不假。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

貼文一出隨即掀起熱議，不少網友表示不清楚這項規定，「我真的不知道欸！長知識了」、「我也是看到你發文才知道，還好早就換銀行存了」；也有人歪樓直呼「羨慕有100萬」、「這個存款數字對我來說好奢侈」、「好險我沒錢，都不用煩惱這個難題」。

另外也有內行人分享其它理財方式，「拿去買股票還好一點，選殖利率不錯的」、「分散存款，假設這筆錢有一部是用不到的，就可以考慮定存，如果對股票有一點瞭解，也可以試著投資看看」、「分散風險，一些買台股或美股，一些買外幣美金可以轉定存，或外幣保險，留一筆10萬上下的活存以備不時之需。光是股票配息都比放在銀行活存高」。

事實上中華郵政的網站就清楚載明，存簿儲金的利息計算「最高計息金額為新台幣100萬元」，存簿儲金按日計息，1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日，除公教戶外利息所得免扣所得稅。