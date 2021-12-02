現代人工作忙碌，三餐老是在外，自助餐因為菜色豐富，是許多人的覓食首選，不過計價方式也經常引起討論。日前就有網友透露，買自助餐時，結帳阿姨還幫他多夾點菜，讓他當下以為「賺到了」，沒想到真正原因卻讓他心情大逆轉，貼文一出引起全場共鳴。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》PO文透露，日前到自助餐店消費，結帳時櫃檯阿姨突然將他的餐盤拿走，接著又走到取餐區幫他多夾一點菜，讓他受寵若驚，暗自心想「阿姨人真的很好，還怕我吃不飽！」沒想到後來才知道，原來店家的菜都是依照份量計價，讓他錯愕直呼，「因為我夾太少，阿姨不知道怎麼算錢，去補夾到一份的量」。

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言直呼「你這文字描述超有心境，我真的要笑死」、「真的笑出來了，瞬間翻轉」、「這個心路歷程太好笑了」；也有網友認為「櫃檯阿姨這樣不好吧，應該還是要先告知，再夾」、「傻眼，這樣心機好重哦」。

不過也有內行人直言不意外，「沒錯啊，有些店確實是用幾份算的」、「太多樣菜都只夾一點點的話，老闆確實不好算錢」、「有一種自助餐是你跟他說要什麼菜，他們夾給你的，就是一份量固定賣你多少這樣，比較好算」。