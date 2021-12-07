店家在林女背袋中發現未結帳的洗面乳及零錢包等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

林女背袋中有標籤被撕毀的太陽眼鏡。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在林女袋中搜出殘留毒品殘渣的吸食器。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名林姓女子5日至商店購物，林女蹲在地上快一分鐘，起身後，拿了沐浴用品、口罩、零食餅乾結帳，走出店外時警報響起，店家將林女攔下，發現有洗面乳等價值616元商品未結帳，林女反嗆「店家有義務要提醒客人結帳」，警方獲報到場，意外在林女袋中搜出有毒品殘渣的吸食器！

警方指出，44歲的林姓女子5日前往前金區一間商店購物，林女拿了沐浴用品、口罩、零食餅乾等商品結帳後，步出店家時，警報器響起，店家將林女攔下，發現林女另外拿了零錢包、洗面乳等東西未結帳。

未料，林女當下「見笑轉生氣」，嗆店家有責任提醒客人拿了商品要記得結帳，自己只是忘了結帳，並非故意，店家無奈報警處理。

新興分局前金分駐所警方獲報到場，林女聲稱自己只是忘記結帳，絕無偷竊意圖，她身上還有3000多元現金，且其他商品也都有結帳；但警方查出林女有竊盜犯行，檢查袋子裡的隨身物品，除發現有被撕毀標籤的太陽眼鏡和洗銀水之外，另搜出有安非他命毒品殘渣的吸食器。

林女百口莫辯，警方將她逮捕，訊後依竊盜及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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