許多人10歲的時候還在享受無憂無慮的童年，但澳洲一名女童卻已經創立一間玩具公司，在母親的幫助下，一個月進帳超過20萬美元（約新台幣554萬），她的母親甚至驕傲地表示，只要女兒想要，就能夠在15歲的時候退休。

綜合外媒報導，10歲女童皮絲（Pixie Curtis）目前在雪梨就讀小學，她的母親蘿克希（Roxy）是一名公關名人，從皮絲剛出生的時候，蘿克希就以女兒的名字創立髮飾品牌「Pixie's Bows」，在網路上販售時髦的蝴蝶結、髮帶等飾品。

而皮絲長大後漸漸嶄露出經商天賦，今年在母親的幫助下，創立了玩具公司「Pixie's Fidgets」，販售玩具、遊戲等兒童相關用品，目前公司由蘿克希經營，皮絲則負責行銷方面的工作，每次開賣商品都被銷售一空，第一個月就為她賺進20萬美元。

蘿克希透露，自己14歲的時候還在麥當勞打工，沒想到女兒這麼年輕就極具創業精神，儘管皮絲會創業是受到母親啟發，不過更讓蘿克希感動的是，女兒成為企業家的熱情和商業頭腦，她也直言自己之所以這麼做，是希望女兒能夠在15歲時就退休，不過就目前皮絲對於創業的熱愛，應該不太可能這樣做。

今年8月蘿克希還買了一台價值27萬美元（約新台幣748萬）的賓士車，送給皮絲做為獎勵，對於母親為自己做的一切，皮絲則透露，自己將在今年聖誕節用禮物回報，「我要給她買些新衣服，因為她根本沒有什麼好衣服可穿，我還想帶她去做頭髮」，並計畫帶全家人到斐濟旅遊。