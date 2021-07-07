國外一名女網友只要一感冒，鼻子及耳朵就會反覆感染，讓她相當困擾，前往醫院檢查後才發現她耳中竟然卡了一個類似「中耳通氣導管」的小管子，而且這個導管竟在她的耳朵內藏了22年，所有人都傻眼。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名TikTok帳號為「dogs_over_ppl」的26歲女網友喬丹（Jordan），日前在個人社交平台上曬出一段影片，影片中她表示自己只要一感冒，耳朵及鼻子就會非常不舒服，不斷反覆感染，最後實在是受不了才前往醫院檢查，沒想到經過X光一照，醫生看見她耳中卡了一個圓形異物必須立即取出，後來發現這個已經裹著厚厚耳垢的異物，竟疑似是她4歲時因治療中耳炎所放置的中耳通氣導管。

裝置中耳通氣導管主要用來幫助耳道中的積水排出，避免產生不適，但大部分的人裝置一年左右便會自然脫落，沒想到導管卻在喬丹的耳朵內藏了22年都沒有脫落，也沒有被發現，造成她耳內反覆感染發炎。她後來將這個誇張的經歷拍成影片與網友們分享，吸引超過75萬人觀看轉發。

網友紛紛留言「天哪！感覺就很痛」、「原來你跟我一樣」、「我小時候也曾經裝過小管子好多次，感覺也得去檢查一下」、「我也是27歲時才在耳鼻喉科醫院裡發現它並取出來」、「想不到大家都有類似的情形」、「卡了22年真的不是開玩笑」。