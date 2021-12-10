服飾上的標籤除了會標記尺碼、製造地、洗滌方式之外，其實還隱藏著服飾種類的「密碼」，日前就有一名在服飾店工作的女網友分享衣物標籤上幾何圖案的背後含意，影片曝光後隨即掀起眾人熱議。

該名女店員日前在抖音（TikTok）帳號「@174outfit」發布一段影片，內容提到，過去曾有人指出衣服標籤上的圓形、正方形、三角形等圖案，代表衣服版型，圓形表示版型偏大、正方形適中、三角形則代表偏小，但這番言論隨即被她打臉，「這是完全錯誤的解讀」。

女店員接著解釋，圓形圖案代表「WOMAN」，屬於較成熟優雅的女性風格；正方形則是「BASIC」，以中性好搭配的單品居多；至於三角形則是「TRF」，牛仔短褲、熱褲可歸在此類，若是走個性、辣妹風格，找這款標籤準沒錯。最後她也強調，各家版型不同，購買衣物時務必要先試穿。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「長知識了！」、「哇！上了一課」、「這真的學到了」；也有人附和「沒錯！我做大夜班時要分貨、理貨，圖案不是尺寸，而是分類女裝、男裝，甚至是更細的種類分法，總之不是代表尺寸」。