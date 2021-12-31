澳洲一名男子先前與朋友到岸邊釣魚，順利釣到一條小鯊魚，豈料在收線過程中，竟被「池中霸主」鱷魚盯上，一口咬住小鯊魚不放，當下他們全嚇傻，最終忍痛放棄上鉤的魚，而過程曝光後，也讓人看了驚呼連連。

釣客釣到一條年幼鯊魚，豈料在收線過程中，獵物竟被鱷魚盯上。(影片來源/YouTube/Dogtooth Media)

根據外媒《Times nownews》報導，釣客傑夫（Geoff Trutwin）和朋友納特（Nat Barnes），先前到西澳洲溫德姆市（Wyndham）附近的海岸釣魚，花了好幾個小時，順利釣到一條幼年的黑鰭鲨，他們當下非常開心，趕緊收線將鲨魚拉上船，豈料在收線過程中，獵物竟被一條鹹水鱷魚盯上。

傑夫提到，「鱷魚很快衝了過來，牠在人類面前完全不害怕，用下顎咬住鯊魚時，距離我們非常近，當下必須很小心，因為牠隨時都可能吃掉我們」，起初傑夫還不願意鬆開獵物，雙方展開拉鋸戰，但鱷魚力氣實在是太大了，雙方距離又不遠，擔心情勢對他們不利，傑夫最終剪斷釣線，放棄上鉤的魚，鱷魚之後咬著獵物游到岸邊享用。

傑夫表示，他拍攝野生動物有30年資歷，但從未遇過這種事情，「這令人震驚，能夠近距離看到如此強大的生物，真得很難得，牠們的力氣大到難以想像」，而這一條鱷魚還未成年，體長約2.5公尺，未來還會繼續長大。