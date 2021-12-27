日本展和牛。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

日本展淺草炸肉餅80元。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

日本展。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

日本展鯛魚燒一個50元。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

卡通尼。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

鯊魚寶寶見面會。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

熊大與兔兔的小鎮派對。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

煙火。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

煙火。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂購物中心在2021年的尾聲推出好買、好吃、好好玩的活動，陪你跨年迎接新年，有受歡迎的「日本物產展」、「鯊魚寶寶見面會」、「元旦煙火」及戶外市集等，熊大與兔兔的小鎮派對大型裝置展也進入最後倒數；小小孩的跨年派對有鯊魚寶寶見面會，加上人氣十足的親子樂園的7F「卡通尼樂園」第一階段試營運，以Safari非洲旅行為主題，展示許多仿真比例的非洲草原動物，還有當紅電子遊戲機的親子歡樂室內遊樂園。大朋友小朋友跨年假期來台茂就對了，比出國還好玩，全家人一起玩樂、饗樂、購快樂。

台茂日本展於12月29日至2022年1月11日在B2微笑劇場，佔地百坪，有集合來自日本各地的美食與特產攤位，從北海道吃到東京、九州各地的明星食品，搶偽出國商機，打造別具特色的日本商店街，集結最受歡迎的日本職人現做美食料理、夢幻甜點、吃貨必買零食、嚴選伴手禮、職人手作藝品、產地直送好物等，也可以添購過年的零食，共36家精選店家，超過16家實演職人的美食攤位。

職人實演美食有東京雷門必吃的「淺草炸肉餅」，外層酥脆、內層牛內餡多汁的排隊打卡美食；「安藤鐵板」九州炒麵，由熱情的日本師傅完美呈現日本炒麵的美味；「牛嶋」使用最頂級A5等級和牛做的美味和牛漢堡與和牛肉串燒；「青森海鮮食堂」的現烤海鮮；「笑笑屋飯糰」的日式飯糰；還有大阪章魚燒、厚蛋捲、日式炸雞、炸牡蠣、各式烤海鮮等美食。

夢幻甜點北海道人氣「冰淇淋之家」霜淇淋、生乳捲；「御菓子匠上総屋」水果大福、蕨餅等日式甜點；受歡迎的人氣排隊店「七福神鯛魚燒」、「貝比蜂蜜蛋糕」及美味米製「VORG」鬆餅，還有烤糰子、等受歡迎的日式甜點。

產地直送好物過年食品有好吃酥脆的仙貝、米果，以及美味料理的調味品如沖繩的黑糖、味增、北海道昆布、海產乾貨與紀州南高梅等。

職人手作有南部鐵器的茶壺，以及「岡田屋漆器」等生活用品。

戶外的台茂公園，12月31日15：00-16：00有鯊魚寶寶見面會，屬於小朋友的跨年精彩表演；元旦煙火秀在2022年1月1日19：45-19：48，施放180秒的燦爛花火；元旦公園市集也於12月30日到2022年1月2日，有美味甜點及熱呼呼的鹹食。

親子樂園的7F「卡通尼樂園」第一階段試營運，以Safari非洲旅行為主題，展示許多仿真比例的非洲草原動物，還有當紅電子遊戲機，創造許多親子歡樂的室內遊樂園，預計明年第一季正式開幕，有更多大型親子設備陸續登場。台茂滿足各年齡層放電需求，從戶外的台茂公園兒童遊戲場一路玩到卡通尼樂園。