美國加州安那罕天使球場近日舉辦一場摩托車比賽，吸引不少民眾到場觀看，期間有一名女子看比賽看得太激動，竟當場拉起上衣露出車頭燈，一名母親看到後覺得不妥，因此氣得飆罵「這裡有孩子耶！」，豈料卻引來圍觀民眾噓聲。

露胸女與人母發生爭執，圍觀民眾不斷未阻止，甚至還在一旁搧風點火。(影片來源YouTube/The Free Speech Forum)

根據《太陽報》報導，天使球場（Angel Stadium）在本月8日舉辦一場摩托車比賽，一名女子觀賽太興奮，竟直接拉下低胸上衣，大方露出車頭燈，另一名穿著帽T的媽媽看到後，覺得非常不妥，因此走到女子面前理論，並喊著「這裡有孩子耶！」。

雙方情緒都很激動，誰也不願意妥協，但圍觀的男觀眾不僅未當和事佬，反而還在一旁搧風點火，非常支持露胸女子的行為，不斷發出噓聲，認為這一名母親破壞氣氛，要求她回到自己的座位，這名媽媽打算回去時，還被男觀眾們潑灑飲料。

此舉再度惹怒這一名母親，又怒氣沖沖的衝回露胸女子身邊，眼看二次衝突再次發生時，所幸有一名較年長的男觀眾出現，不斷安撫這一名母親的情緒，一邊說著「你還有寶寶在等妳」，便將她帶離現場，避免衝突再次發生。之後警方獲報到場處理，將露胸女與人母都請出球場，現場並未逮捕任何人。

而過程也被網友拍下，並分享至網路，引發正反兩極評論，有人認為露胸女的行為並不適當，「我站在媽媽這邊，胸部確實不應該在公共場合亂露，尤其現場還有小孩」、「我挺人母，畢竟這裡是賽車比賽，又不是夜店，露胸也要看場合」，不過也有人支持露胸舉動，認為該名媽媽破壞氣氛。