不論怎麼想，這場大戰的規模都超過常人所能理解。數字更令人難以直視。當衝突在一九四一年六月爆發時，有大約六百萬士兵（包括德國和蘇聯士兵）準備好要在一條綿延一千六百公里的戰線戰鬥，這條戰線穿過沼澤、森林、海岸沙丘和草原。蘇聯另有兩百萬部隊在遙遠的東部整備。幾星期之內就會用得著他們。而隨著衝突在接下來兩年的白熱化，雙方將會徵召更多部隊投入這場消耗人力的地面戰。到了一九四三年，在東線任何時間發生的戰役所涉及的兵員都超過一千一百萬。

死傷的人數同樣誇張。在一九四一年十二月，即衝突進入第六個月的時候，紅軍已經損失了四百五十萬人。這場屠殺的規模超乎想像。目擊者把戰場形容為舉目所見皆是燒焦的鋼鐵和灰燼。在晚夏陽光的照射下，失去生命的圓形頭顱就像從新鬆泥土中鑽出的馬鈴薯。大量戰俘被押解。德國人沒有足夠的衛兵（更遑論足夠的倒刺鐵絲網）去看守他們在開戰頭五個月所俘虜的兩百五十萬紅軍部隊。第一場戰役―基輔保衛戰―讓蘇聯軍隊僅僅幾星期就有近七十萬人陣亡或失蹤。到了一九四一年年底，幾乎整支戰前組成的軍隊（他們在六月時曾共度最初十幾個驚恐的夜晚）不是喪生就是被俘。這個過程將會在下一輩受徵召的士兵身上重新上演：他們被套上軍服，然後被殺或被俘，要不就是得到無法完全復原的重傷。總的來說，在這場戰役裡，紅軍至少被摧毀和全面更新過兩次。軍官的陣亡率是三五％，約為沙皇軍隊在第一次世界大戰的十四倍，所以幾乎就像士兵一樣亟須儘快補充。美國的租借法案讓蘇聯到了一九四五年獲得了刮鬍刀的供應，但紅軍大量少年新兵幾乎用不著這東西。

投降從來不是選項。雖然英美轟炸機繼續從空中攻擊德國，但紅軍將士從一九四一年開始便苦澀地意識到，他們是在陸地上與希特勒軍隊作戰的唯一大型軍事力量。他們渴望聽見他們的盟國在法國開闢第二戰場的消息，但他們繼續戰鬥，知道自己別無選擇。這不是一場爭奪貿易或領土的戰爭。它的指導原則是意識形態，目的是消滅一種生活方式。戰敗將意味蘇聯政權的終結，亦意味著斯拉夫人和猶太人被屠殺。頑強抵抗的代價高昂：大戰奪去的蘇聯人命超過兩千七百萬。死者大部分是平民，是放逐、飢餓、疾病和直接暴力的不幸受害者。紅軍的陣亡人數亦讓人毛骨悚然，竟高達八百多萬。這數字超過第一次世界大戰各交戰國死亡人數的總和，也和英美在一九三九年至一九四五年間的陣亡人數形成鮮明對比（兩者都不到二十五萬）。就像一名新兵所說的，紅軍是一部「絞肉機」。另一個士兵回憶說：「他們徵召我們入伍，他們訓練我們，他們送我們去死。」德國人不屑地稱之為大量生產，但紅軍就是繼續戰鬥，哪怕有三分之一的蘇聯領土已經落入敵人手中。到了一九四五年，自一九三九年起被徵召至紅軍的總人數超過三千萬。

這場戰爭的英雄史詩故事業已被講過很多遍，但有關那三千萬士兵的故事卻仍然無人探索。我們對英美部隊所知甚多，而我們對戰鬥、訓練、創傷和戰時求生的了解，很多也是來自對他們的個案研究。不過，對於沿著蘇聯前線進行的戰鬥，我們大部分的所知都是得自希特勒的軍隊。紅軍取得勝利已過了六十年，而蘇聯士兵曾為之而戰的那個國家亦已消失，但「伊凡」仍是個謎―伊凡是對蘇聯普通士兵的戲稱，一如英國和德國的普通士兵分別被稱為湯米和弗里茲。在我們眼中，那幾百萬的蘇聯部隊面目模糊。例如，我們不知道他們是來自何處，更不知道他們信仰些什麼或為何而戰。另外我們也不知道戰爭的經驗怎樣改變了他們，以及戰爭的非人暴力怎樣塑造他們的生死觀。我們不知道他們在一起談些什麼，上些什麼課，分享哪些笑話或民間智慧。對於他們在心裡把什麼奉為避難所、夢想著什麼樣的家和愛著誰以及愛人的方式，我們毫不知情。

(本文摘自《伊凡的戰爭》/貓頭鷹出版社)

【內容簡介】二戰在蘇聯的官方說法中是場值得一再歌頌的「偉大衛國戰爭」，因為勇敢的士兵與人民擋住了希特勒的攻擊。但現實卻是，戰爭初期的蘇聯軍隊設備簡陋、缺乏組織訓練，他們節節退敗，以人肉對抗坦克，死傷無數。因為在這場戰爭中，只能容許光榮與勇敢，沒有投降與退卻。官方只顧製造假新聞、宣傳裁切過的正面訊息，忽略當時一度有七千萬蘇聯人民受困於德軍的佔領區。

俄羅斯史專家梅里杜爾走訪英國、德國、俄羅斯、白羅斯等地，訪問兩百多名當事人，用時間為序，以基層士兵故事為血肉，重述二戰期間東線的戰爭史。

【作者簡介】梅里杜爾Catherine Merridale

畢業於劍橋大學國王學院，伯明罕大學博士。主攻俄羅斯史。曾在英國各大學任教，2014年退休轉為專職作家。著作包括《石頭之夜：在俄羅斯的死亡與記憶》、《1917列寧在火車上》和《紅色堡壘：俄國史的祕密心臟》。曾以

《石頭之夜》贏得海涅曼文學獎和進入約翰生獎決選名單，以《紅色堡壘》贏得沃爾森歷史獎和普希金俄國圖書獎。