台灣人喜歡吃牛肉，尤其是平價牛排，因為CP值高，是不少民眾從小吃到大的美食，不過就有網友不禁好奇，夜市牛排要吃幾分熟才對味？貼文一出隨即掀起眾人熱議，更有老饕曝光背後恐怖真相，直言「一堆人都吃錯！」。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，因為疫情的關係，很久沒吃夜市牛排，「但最近突然想到，吃夜市牛排時，很多店家老闆都不會問你『牛排要幾分熟』欸…為什麼啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒意義啊，五分熟以下能吃嗎」、「有的會問耶」、「我都點八分熟」；也有內行人直言，夜市牛排一定要吃全熟，「組合肉沒熟不能吃，危險」、「小常識，重組肉加工就已經接觸外界細菌，沒吃全熟就準備進醫院」。

美食部落客《小乾倩倩的美食遊戲》過去也曾指出，市面上的牛排價格參差不齊，平價牛排館和夜市牛排使用的肉排雖然也是牛肉做成的，但差別在於用的是「重組肉」，因為牛在屠宰場加工過程中產生的碎肉，無法賣到好價錢，才會用食用膠水將碎肉重新黏成肉排。因此民眾吃平價牛排時一定要點「全熟」，因為原本附著於牛肉表面的細菌，隨著肉被切碎重組，已經從外跑到內，一定要煎烤至全熟，才能確保肉品細菌全數被高溫殺死。