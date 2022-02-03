不少人在路上看到理想型對象，基本上都不敢上前搭訕，返家後又念念不忘，就會透過網路請神人幫忙尋找。馬來西亞一名男大生日前在圖書館附近，看到一名符合他理想型的女同學，當時並未搭訕對方，讓他心有不甘，因此上網找人並po出女同學的畫像，豈料男大生繪畫技巧太差，圖片曝光後，讓不少網友笑翻表示「誰敢出來認」。

馬來西亞拉曼大學一名男大生日前在學校臉書「UTAR Confessions 2022/2023」表示，他在學校圖書館附近，看到一名脫口罩喝水的女同學，長相正好是他的理想型，但由於他不敢上前搭訕，因此並沒有向對方要聯絡方式，但回到宿舍後他依舊念念不忘，因此靠記憶畫出女同學的長相，並po在學校臉書請網友幫忙尋找。

男大生PO出他手繪的女神畫像，網友一看全笑翻，表示「本人根本不敢出來相認吧」。(圖翻攝自臉書/UTAR Confessions 2022/2023)

男大生表示，「現在想起來十分後悔！我描繪人像的技術比較一般，可能和我畫的有些出入，但是神情絕對跟我初見的一致！」，而女同學身高約160至162公分，膚色白皙、大眼睛高鼻樑，留有一頭金色齊劉海的短髮，但由於男大生繪畫技巧太差，畫像中女神的長相非常詭異，引發網友熱議。

不少網友表示，「你確定畫成這樣，對方還會理你嗎？看起來好像海賊王的騙人布」、「你的美術是體育老師教的吧！」、「你畫成這樣，還有誰敢認啊」、「靈魂畫師」、「我覺得本人就算知道你畫的是她，她應該也不敢與你相認」、「怎麼看起來那麼像麥當勞叔叔呢？」、「你的女神長得很有個性」。