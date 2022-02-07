談戀愛並不是一件容易的事情，除了彼此磨合、包容以外，信任也是非常重要的關鍵。近日外國一名女網友在網路上分享「抓偷吃神技」，在另一半汽車副駕駛座遮陽板上的化妝鏡設下陷阱，就能知道有沒有小三存在；但許多人看完影片後都忍不住搖頭，認為情侶之間如果沒有信任，建議還是趕快分手。

根據《紐約郵報》報導，女網友奧莉（Aurie Louisse）近日在TikTok上分享一段短片，畫面中她先翻開副駕駛座前方的遮陽板，接著將化妝鏡的滑蓋打開一半，隨後又將遮陽板關起來。奧莉認為，如果男友劈腿，「小三」很可能會在車上檢查妝容，並不小心關上化妝鏡的滑蓋，因而露出馬腳，她也表示這雖然只是老掉牙的把戲，但十分有效。

影片曝光後，很快就引發網友熱議，截至目前為止觀看次數已經突破300萬，然而大多數人都不認同奧莉的做法，紛紛留言：「第一，男人也會使用鏡子；第二，他的媽媽、姊姊或其他家人也可能使用；第三，他本人有可能也會用；第四，如果不信任他，建議妳直接分手」、「我是男的，我也會照鏡子」、「車子遇到減速丘的時候那個蓋子就會自動關上了」。

另外也有人指出，如果真的擔心另一半劈腿，那應該直接找對方談談，而不是偷偷摸摸、處心積慮地設下陷阱，「妳就不能信任另一半嗎？」、「如果妳有什麼懷疑的地方，就直接和對方談談」、「若是你們之間沒有信任，那這段關係也不會成立」。