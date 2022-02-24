巴西一名男網友在野外露營時，晚上睡到一半突然聽到帳篷外有騷動，因此便探頭出去查看，發現帳篷外全是鱷魚，他們幾乎被鱷魚包圍，恐怖畫面曝光後，不少網友嚇壞表示「拍攝者還活著嗎？」。

根據《鏡報》報導，巴西一名網友@eageltrinadade先前到野外露營，晚上睡覺時聽到怪聲，因此便起身查看，才發現他們竟被鱷魚包圍，數十隻鱷魚想闖進帳篷裡，把原po當場嚇壞，他也將畫面拍攝下來並分享至抖音，獲得280萬觀看次數，影片曝光後，不少人也非常擔心他們的安危。

而原po之後才釋出他們逃出帳篷的畫面，雖然並未說明他們如何脫困，但畫面中可見帳篷幾乎被鱷魚大軍毀壞，原po更表示「我們的露營似乎不太順利」，不少網友回應，「我光看影片就快嚇死了」、「你們是在湖邊或沼澤旁搭帳篷嗎？黑夜中還可以看到數十雙鱷魚眼睛在盯著你們看」。

@eagletrindade O acampamento não deu mtttt certo 😂😂😂 Pra tirar as duvidas 👌🏻 ♬ original sound - Victor Trindade

而在野外露營或旅遊時真的要特別小心，英國一名18歲女子艾蜜莉（Amelie Osborn-Smith）去年與朋友到非洲遊玩，豈料在搭船欣賞大瀑布時，水裡竟衝出一條鱷魚，狠狠咬住艾蜜莉的小腿，甚至以「死亡翻滾」的方式將她拖進水中，所幸朋友趕緊跳進水裡揮拳攻擊鱷魚，艾蜜莉才得以逃過一劫。