眾所皆知，「吃閉門羹」本意是拒客，沒想到還真有這道料理，且出自一位唐朝名妓！史料上記載，這位名妓對於看不上眼的嫖客，會在門口以一碗羹相待，委婉拒絕會客，羹湯中的用料也大有深意，久而久之眾人也就心領神會，將這道羹稱作「閉門羹」。

根據《搜狐網》報導，「閉門羹」一詞，最早見於唐代馮贄所著的《雲仙雜記》的一段話，「史鳳，宣城妓也。待客以等差…下列不相見，以閉門羹待之。」內容提到，青樓名妓史鳳不僅風姿綽約，擁有沉魚落雁的美貌，而且能歌善舞，迷倒眾生。

史鳳的名聲很快就傳遍千里，不少仕紳名流、公子哥將妓院圍得水泄不通，紛紛砸重金求見，只為了一睹芳容。不過史鳳相當有個性，除了重金之外，她還看重才華，將前來求見的男子以品、貌、才、學分成三六九等，如果是紈褲子弟、不學無術之輩，通通拒於門外。

此舉引起不少客人不滿，更四處造謠中傷史鳳，但史鳳也不是省油的燈，為了安撫這些被怠慢的公子哥，便決定親手準備羹湯，堵住他們的嘴，也稱為「閉門羹」。後來上門求見的人只要看見擺上羹湯，心中雖然不滿，但也會識相的離開。

至於史鳳準備的「閉門羹」裡頭除了豆腐之外，也用上了鴨腸，在當時都是廉價的食材，隱隱透露著對於客人的輕視。但史鳳沒想到，不少嫖客竟一吃上癮，還特地前往青樓，只為了得到史鳳的拒絕，吃上一碗閉門羹。如今，這道閉門羹更成了安徽一帶的傳統名菜。