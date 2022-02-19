謝姓男子與蔡姓女友利用臉書社團刊登求職訊息，成功引誘2名14歲少女及2名未滿18歲少女成為旗下應召站女郎，除了強逼4人每天接客賣淫，還免費「試車」、「拍色情教學片」，甚至大搞3P，4名少女1個月接客超過200次，高雄地院依違反兒少性交易等罪各判謝男及蔡女6年、8年徒刑。

判決指出，謝、蔡在臉書申辦名稱「黃柔柔」新帳號，並於「高雄求職兼差打工區」社團刊登求職資訊，年僅14歲的小愛（化名）進版留言後，謝、蔡便主動向小愛聯繫，並為她創設LINE新帳號，加入「南部龍貓香蕉園」等群組，刊登性交易資訊，以每小時新台幣3500元的全套服務價格吸引不特定男客上門尋歡，情侶檔則從中抽取每次1000到2000元牟利。

除了小愛以外，陸續還有3名未成年少女上鉤成為應召女郎，而4名少女在情侶檔的操控下，不僅接客賣淫，還被謝男要求免費「試車」，甚至有少女在謝男的勸說下，配合拍攝「性愛教學片」，提供其他少女學習接客時，可施放的性愛技巧。

謝、蔡情侶檔旗下4名少女攬客的方式都不盡相同，少女小雯（化名）是用LINE通訊軟體自行招攬性交易對象，但謝、蔡從中監控小雯攬客情形時，無意間發現，他與張姓男客過從甚密，隨後竟要求小雯詐取張男的錢財，張男因陷入愛情深淵多次受騙，共被詐取4萬多元，小雯則獲得1萬多元紅利。

隨後小雯脫離情侶檔的操控，謝男竟找友人將小雯強行擄走，並要求歸還治裝費及私下接客的費用，但小雯無力償還，便向哥哥求助，兄妹被迫簽下9萬多元本票後，謝男才放小雯一馬，但兄妹最後仍然付不出錢，擔心又遭威脅，才轉向警方求助。

檢警獲報後開始循線追查，發現情侶檔靠著4名少女賣淫收取獲利，短短一個月就讓賺取超過50萬元，蔡、謝遭逮後，對檢方詢問案情時避重就輕，遭聲押獲准。高雄地院審理時，蔡、謝均坦承犯行，法官依違反兒少性交易等罪各判他們6年、8年徒刑、併科罰金9萬元及15萬元，全案仍可上訴。