高雄家庭群聚風波昨燒到砂石場，由於情侶檔中的女友弟（案19530）入住的防疫旅館與高雄港個案相鄰，中央流行疫情指揮中心昨表示會從高雄港案來做溯源。今指揮中心表示，女友弟曾接種滅活疫苗，N抗體、S抗體陽性，IgM陰性、IgG陽性，推測染疫時間較早，他與最早發現的10歲男童（案19382）誰是起頭都還需進一步研判。

指揮官陳時中昨表示，這位弟弟曾在1月10日自中國大陸入境，入住旅館期到1月23日，因近期才發病，可排除境外感染，不過弟弟入住的房間與高雄港相關個案相鄰，加上該家庭群聚案中最早確診的3人定序與高雄港一致，疑與高雄港有關。醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，此案會往高雄港來做溯源，但也不能排除防疫旅館、社區傳播鏈引起，還需繼續疫調。

今這位弟弟的2採Ct值從32升至37.6，外界關注，是否為群聚案中的最早確診者。對此，陳時中今進一步指出，這位弟弟的染疫的時間較早，曾接種滅活疫苗，N抗體、S抗體都是陽性，IgM陰性、IgG陽性，可能感染較久，案19382或這位弟弟誰是起頭都還需進一步研判。