婆媳問題是千古難題，尤其在孩子的教養上，經常將雙方的矛盾推升到最高點。大陸一名人妻生產後為了趕快重回職場，便拜託婆婆幫忙照顧寶寶，沒想到不久後寶寶身上突然長出大量「黑豬毛」，嚇得她急忙抱著寶寶就醫，婆媳關係也降到冰點。

綜合陸媒報導，該名人妻生產後坐完月子，為了盡快返回工作崗位，加上婆婆非常想念孫子，於是就將寶寶送到婆家，讓婆婆照顧。沒想到幾天後，夫妻兩人突然接到婆婆來電，說寶寶身體長出大量黑色斑點，乍看之下就像是黑豬毛，看上去極為嚇人。

護子心切的人妻隨即追問事情的來龍去脈，婆婆辯稱是用蛋清摩擦寶寶皮膚，幫其排毒，沒想到卻造成感染，「以前我給我兒子也是這樣弄的，你看他現在不照樣健健康康的，長得還這麽壯實。」人妻聽完理智線全斷，顧不得還在診間就對婆婆大吼，對方也不服氣，雙方你一言我一語，火藥味十足。

很多時候，「豬毛風」都是由於家長搓揉寶寶皮膚引起的，在搓揉過程中胎脂或者其他人為添加的物質容易與細毛纏繞在一起。（圖／翻攝自微博）

事實上，寶寶身上長出的小黑刺學名叫「豬毛風」，是人體皮膚上的細毛，由於孩子出生後身體外面包裹著一層厚厚的胎脂，當胎脂和細毛相互摩擦，胎脂堵塞毛孔就會形成小黑刺。

當地老一輩則認為是嬰兒體內有胎毒，才會長出硬硬的毒刺，導致嬰兒渾身刺痛、哭鬧不止，所以會用唾液、蛋清、蜂蜜等液體揉搓寶寶皮膚，直到搓出黑色「豬毛」，最後用密梳梳掉或者用線夾掉，甚至還有用剃刀刮掉這些「豬毛」的做法。

對此，醫師表示，婆婆坦承用蛋清幫寶寶排毒，由於寶寶皮膚還很嬌嫩，加上雞蛋有不少微生物和寄生蟲，才會造成皮膚感染。婆婆聽完醫師的勸告後覺得羞愧，表示不再隨便聽信偏方，並且向媳婦道歉。兒媳則強調，以後有關寶寶的事情，都要先跟她商量，不能再自作主張。