峭壁上出現50個洞窟，難道是外星人的傑作？大陸湖北一群文化研究協會人員日前到巴東縣茶店子鎮附近進行實地考察，在高200公尺的峭壁上發現50個洞窟，裡面都放了一些木頭，進一步了解得知，此處為懸棺墓葬群，擁有2千年歷史。

根據《恩施新聞網》報導，巴東縣民族文化研究協會日前到湖北恩施茶店子鎮天保山村考察，發現秭歸縣磨坪鄉楊林村的交界地帶，一處長約500公尺、高200公尺的峭壁上，竟有50多個大小不一的洞窟，形狀多為長方形，還有一些是不規則圓形。

前巴東縣博物館館長向勇表示，此為懸棺墓葬群，是由人工開鑿的墓穴，洞窟內還有很多懸棺木板，坐北朝南，按照低處密集、高處漸少的規律建造，呈現S型分佈於峭壁上，推測該懸棺墓葬群在戰國時期至漢代所建，距今2千多年歷史，是巴東地區目前發現最大的懸棺群，也讓研究員能夠進一步了解當地的墓葬文化。

不過墓葬群受風化和河床泥沙堆積影響，導致低處部分洞窟消失，被埋入河灘底下，因此現在僅能看到5、60個懸棺洞穴，而10公尺以下洞窟中的棺木都已消失，只能看到極少數完整棺材，有的只剩受損的棺木，向勇表示，「我們現在所站的河床石頭灘上，水位在幾十或幾百萬年前可能還沒這麼高，而且人工開鑿的洞穴崖壁葬在該地區並不常見」，並根據現場推斷，峭壁上的懸棺過去至少有100座。

一名58歲的天保山村村民譚雙傳提到，「我家就在這懸崖上面，距離這裡1千公尺左右，小時候常順著小路到這來」，而當地居民也都知道懸棺群位置，更稱此地為「仙人洞」，在過去每逢喜事，村人都會在這裡祭祀。