日本知名女星松田聖子的35歲愛女神田沙也加，2021年12月疑似不堪男友前山剛久劈腿、語言暴力，而選擇在飯店內輕生，使其家人悲慟不已，母親松田聖子一度難過到有一段時間無法工作，近日甚至傳出她因不願再與愛女分開，正在找尋母女倆能一起下葬的墓地，而消息傳出後疑似逼死神田沙也加的「小三」也遭到網友肉搜出真實身分。

根據日本媒體《女性SEVEN》的報導，神田沙也加離世後，已於1月30日在東京市區松田聖子現任丈夫的家族寺廟中，為愛女舉行法會，松田聖子因無法面對這突如其來的打擊，只好停止所有演藝活動，就連年度大場《第72回NHK紅白歌唱大賽》也宣布辭演。

待法會結束後，松田聖子才將神田沙也加骨灰暫時帶回家中，並積極覓尋適合安葬的墓地，據了解她疑似還無法走出失去愛女的悲痛，也希望能永遠跟愛女在一起不再分離，而不斷找尋能讓2人一起下葬的地點。

事實上，神田沙也加是松田聖子、神田正輝的女兒，近幾年她憑著亮麗外表與精湛的表演實力成功甩開星二代的光環，於舞台劇上發光發熱，前景一片看好。但沒想到神田沙也加卻在舞台劇公演當天在飯店中輕生，在留下的遺書中表示，她發現小5歲的男友前山剛久與「偶像A小姐」過從甚密，還不斷傳訊息嘲笑她，加上男方長期對她言語暴力，讓她再也承受不了一次次的打擊。

而網友從線索中也發現神田沙也加所說的「偶像A小姐」，疑似就是擁有豐滿上圍的28歲寫真女星小島美優，雖事後她跳出來澄清自己早已和前山剛久分手，兩人只是朋友，但嬉鬧的對話還是引發眾怒，認為她也是逼死神田沙也加的兇手之一。

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