以大陸女子團體SNH48成員身分出道的女星鞠婧禕，今年27歲的她，以精緻五官與脫俗不食人間煙火般的氣質走紅，被日媒封為「4千年一遇美女」，主演夯劇《如意芳霏》後人氣水漲船高，在微博上已擁有2000萬粉絲，她也不時透過社交平台分享美照，最近難得突破尺度，po出小露性感的穿搭，引發粉絲暴動，狂喊「老婆」。

18日她在微博上曬出身穿橘衣的「九宮格」美照，在她張貼出的九張照片中，她的服裝只穿了件黑白花紋的上衣，繫上細肩帶後大片美肩及鎖骨嶄露無遺，由於衣服採用短版設計，露出的纖細性感水蛇腰，再稍微擺個拍，簡直是意圖魅惑人心，外頭她還套上亮橘色的洞洞衣，通過服裝的精心搭配，越來越散發出女人的魅力，整個人變得妖嬈不少。

女星鞠婧禕一直以來，便有將照片一次PO出9張的習慣，這麼做會讓排版視覺上呈現九宮格的形狀，因此粉絲見到她PO出九宮格，都紛紛大喊九宮格又出現了，由於身材過於火辣，直言老婆來了，沉浸在她的美貌之中寫下，「老婆的九宮格好美」、「老婆怎麼會這麼好看」、「老婆又變漂亮啦」。

上一則九宮格是在本月5日，雖只有8張照片但依舊是九宮格的形狀，只見當時她穿了件稍帶點蓬鬆感的紫藍色毛衣，畫上濃厚眼妝的她正專注地看向鏡頭，還擦了一抹大紅色的嘴唇，放下一頭的美麗長髮，讓她看上去非常美豔，每每PO出美照都引發關注。