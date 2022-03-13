自從特斯拉進軍大陸市場後，無論是大城市還是鄉村都能見到特斯拉穿梭在大街小巷，沒想到雲南山城竟然還有一座「特斯拉村」，當地許多村民不僅以特斯拉代步，還成了生財工具，用來廣播叫賣、載運農產品、接送旅客，甚至還可當作「移動式星空民宿」，大賺觀光財。

根據陸媒報導，位於雲南、貴州交界的攀枝戛村，所處的區域是典型的喀斯特地貌，村落分散在海拔900公尺至2800公尺的尼珠河大峽谷中，「九分石頭一分土，青石板上種莊稼」是當地人的生活寫照，也是人們對攀枝戛村的記憶。

直到攀枝戛村民蔡潤自2021年5月購買第一輛特斯拉進村後，整個村莊有了180度的改變，截至目前為止，村民們已經陸續購買了40多輛特斯拉，且數字還在持續增加，因此有了「特斯拉村」的稱號。

蔡潤透露，自己12歲就離開村莊求學，之後便在外地發展，20多年來一直關注著家鄉的一草一木，去年便毅然決然的回到家鄉，並結合這些年汲取的經驗、資金以及尼珠河大峽谷的自然風景，與村民們一起發展鄉村旅遊。他說，「綠水青山是我們村最大的資本，我們必須要保護好這一資源」，於是就在去年購買了第一輛特斯拉，除了當作自己的代步工具，也是旅客遊覽尼珠河大峽谷的觀光車。

隨著慕名而來的遊客越來越多，民宿客房已經滿足不了需求，蔡潤靈機一動便將特斯拉改造成「移動式星空民宿」，讓遊客體驗特別的車泊旅行，尤其是夜深人靜時，看著滿天星斗入睡，顯得格外浪漫，這項頗具特色的創意隨即受到不少遊客青睞，搶著爭相入住。如今蔡潤家已經擁有了6輛特斯拉，其餘村民嗅到商機也紛紛跟進，全村已有40多輛特斯拉，且規模持續擴大。

值得一提的是，這座遠離城市的攀枝戛村，也是第一個擁有特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）親筆簽名的充電站，成了罕見官方認證的「特斯拉村」，同時帶動了地方上的觀光產業。