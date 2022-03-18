嘉義縣布袋與澎湖馬公海上藍色公路每年10月到3月因冬季受東北季風影響停航，3月18日由雲豹輪打頭陣重啟開航，有110多名遊客搭乘前往澎湖，因疫情已趨緩，目前4月清明連假訂票狀況佳，幾乎班班都接近客滿。

布袋澎湖藍色公路去年受疫情影響，除原有停航時間外，6、7月也停航，進出港人數13萬857人，今年疫情趨緩，外島觀光需求增加，搭船到澎湖的旅客也不少，到3月底為止，目前只有5天尚未安排航班，其餘每天都有1至5航次，另，清明連假10艘客輪幾乎都已客滿，預計將會加開船班。

布袋港是通往澎湖最重要的客運港口，每年有數十萬人搭客輪往返澎湖，為提升客運服務，台灣港務公司與航港局合作，斥資2.38億元打造現代化旅客服務中心，台灣港務公司布袋管理處長鄭俊華表示，經過2年施工，18日正式試營運，可容納人數為過去旅客服務中心2倍，可容納約2000人在空間內，更引進服飾、伴手禮、美食廠商，全數到位後，將於5月16日舉辦正式啟用典禮。