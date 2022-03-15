世界上到底是門比較多，還是輪子比較多呢？紐西蘭一名男子日前把朋友之間討論的問題PO上推特，沒想到竟引起全球網友熱烈討論，支持門和支持輪子的人分別PO出證據，在各個社交平台上展開一場場激烈的辯論。

My mates and I are having the STUPIDEST debate...



And I am here for it.



Do you think there are more doors or wheels in the world? — Ryan Nixon (@NewYorkNixon) March 5, 2022

根據《衛報》報導，37歲的紐西蘭男子瑞恩（Ryan Nixon）日前在聊天群組中，看到朋友正在討論「世界上門多還是輪子多」的問題，不過一直都沒有結果，於是他在只有1500名粉絲的推特上舉辦投票活動，未料竟吸引22萬3347人參與，其中「輪子」占總票數的53.6%，以些微差距戰勝「門」。

不過這個討論並沒有到此結束，反而在推特、TikTok和美國討論版《4chan》都引發熱烈討論，其中TikTok上「#doorsorwheels（門或輪子）」的標籤，截至目前為止已經累計超過6600萬觀看次數，「#teamdoors（門派）」和「#teamwheels（輪子派）」的觀看次數也分別突破4300萬和9800萬。

支持門比較多的人認為，世界上的住宅比車子還要多，再加上各式各樣的建築物、購物中心、公司大廈等，而且大部分的交通工具也都有門，因此門當然會比輪子還要多，就連美國西南航空也出面力挺門派，PO照指出，一架西南航空的飛機就有15道門、6個輪子。

但支持輪子的人卻持相反意見，表示生活中有許多東西都含有輪子，包含小朋友的玩具車、辦公椅、行李箱，以及帶輪的箱子或垃圾桶等，再加上工廠許多器械上都裝有無數個輪子，所以輪子當然比門還要多。

一開始引起這場「門和輪子大戰」的瑞恩透露，自己原本是門派，然而看過這麼多網友的辯論和例子以後，他也變成了輪子派。瑞恩也笑說，這其實是一場沒什麼意義的爭論，但他很開心能為全球網友帶來歡樂，「想想我們現在所處的背景，新冠肺炎、烏俄衝突、油價飆升，這時能提供大家一點輕鬆的消遣是很酷的事情」。