澳洲昆士蘭一名導遊在為遊客進行導覽時，意外目擊鱷魚躍出水面咬住低飛而過的蝙蝠，不僅速度快且精準度高，讓不少人直呼不可思議，而導遊也提到，他擔任導遊長達25年，首次看到位於河中的鱷魚衝出水面咬蝙蝠，畫面非常難得。

鱷魚躍出水面咬住低飛的蝙蝠，畫面非常難得。(影片來源/YouTube/Storyful Viral)

根據《每日郵報》報導，導遊懷特（David White）先前帶領遊客至昆士蘭北部的丹特里河（Daintree River），期間有不少蝙蝠低空飛過水面，也因此被河中的鱷魚盯上，其中一隻蝙蝠低飛時遭躍出水面的鱷魚咬住，鱷魚探出頭將獵物咀嚼吞下肚。

懷特提到，這一隻鱷魚名為「Dusty Rose」，當地蝙蝠經常低空飛過水面並讓胸膛浸濕，之後掛到樹上時，牠們會從羽毛中吸出水來喝，「我在丹特里河上工作25年，多次目擊蝙蝠掠過水面，但從未看過鱷魚獵殺蝙蝠，這讓我見識到牠們驚人的速度、技巧和準確度」。

懷特表示，鱷魚通常都在岸邊狩獵，在河中捕捉獵物的狀況並不常見，「這幾年來，我和許多科學家談過，一致認為這條河太寬又深，鱷魚無法成功捕捉低飛的蝙蝠，看來我們錯了」。昆士蘭州最北端地區約有3萬條鱷魚，約有70隻成年鱷魚生活於丹特里河，由於當地鱷魚數量多，因此參觀鱷魚棲息地也成為熱門旅遊活動。