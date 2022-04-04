印度有不少村莊和森林相當靠近，經常發生野生動物誤闖的事件。近日馬哈拉施特拉邦一名人妻在深夜時感覺屋外有動靜，於是叫丈夫外出查看，沒想到對方慘遭野豹從背後撲倒攻擊，她為了救夫竟徒手拉住野豹的尾巴，丈夫的父親和寵物犬隨後也來幫忙，一家人順利擊退野豹。
根據外媒報導，這起事件發生在艾哈邁德納加區（Ahmednagar）帕納塔盧卡（Parner tehsil）的一處村莊，本月25日晚間，30多歲人妻桑賈娜（Sanjana Pawade）睡到一半發現屋外有動靜，於是叫醒丈夫戈拉克（Gorak Dashrath Pawade）出去看看，結果戈拉克被野豹從背後撲倒攻擊。
桑賈娜跑出來的時候，野豹正張開口要咬戈拉克的脖子，她為了救丈夫，立刻衝上前拉住野豹的尾巴，「我當時很害怕，但我看到野豹要攻擊我丈夫，所以鼓起勇氣抓住牠的尾巴，想把牠拉開」。隨後戈拉克的父親也帶著寵物狗一起救人，用棍子和磚塊不停毆打野豹，最後終於順利把戈拉克從「豹口」中救出。
當地森林護管員表示，野豹通常會攻擊獵物的脖子，幸好受害者拚命抵抗，才順利保住他的脖子，沒有被這隻野豹抓住，儘管戈拉克並無生命危險，但他的頭部和手臂仍有受傷，事後被送往醫院治療，所幸沒有大礙，很快就順利出院。
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