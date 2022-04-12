春秋戰國時期，齊國宰相管仲開設「女閭」，將娼妓業合法化，同時也開創了歷史先河。而古代青樓女子多半出身卑微，若非情勢所逼，沒有人願意下海做皮肉生意，老鴇為了讓青樓女子接客，更是無所不用其極的祭出各式刑罰，其中「虎豹嬉春」這項酷刑聽起來喜氣，卻讓每位煙花女子聞之色變，就連一代名妓陳圓圓也不得不淚棄貞潔，臣服於老鴇之下。

根據陸網報導，陳圓圓最有名的莫過於她與明末山海關守將吳三桂的一段情，當年吳三桂因為陳圓圓被「闖王」李自成的手下劉宗敏霸佔，一怒之下不惜倒戈相向，引清兵入關，只為了報自己的心頭之恨。

事實上，有著天姿國色的陳圓圓，早年賣藝不賣身，但不少王公貴族為了一親芳澤，不惜捧著大把鈔票上門，據史書記載，「陳圓圓凡侍一宴需五金，度一夜值千金」，老鴇自然不願放過這個賺錢工具，不過陳圓圓堅持不賣身，並以死相逼。

老鴇為了逼迫陳圓圓下海，就找了一位同樣不願接客的女子，當著陳圓圓的面，展開「虎豹嬉春」的酷刑。做法是先將女子的衣服褪去後扔進布袋，再把貓鼠放進去，並且綁緊布袋，隨後不斷在外面擊打布袋，讓貓鼠受驚逃竄，這時牠們就會像瘋了一樣，如同虎豹般躲藏和撕咬，直到貓把老鼠咬死、沒了動靜，才解開布袋。

此時女子全身已經被咬得遍體鱗傷，飽受驚嚇，老鴇最後再將鹽水撒在女子傷口上，讓其痛到撕心裂肺，手段毫無人道可言。一旁的陳圓圓和其餘青樓女子全被眼前這幕景象給嚇壞了，只能點頭含淚接客，最後陳圓圓甚至成了明末秦淮八大名妓之一，深受吳三桂喜愛。