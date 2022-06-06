古代封建社會，女子地位低下，有不少人因為種種原因被賣入青樓，過著送往迎來、賣笑為生的日子。不過青樓中還有另一個悲慘的存在—「盲妓」，顧名思義就是為男性提供性服務的盲女，而盲妓最早出現在明朝，當時不少達官顯貴都對其相當感興趣。

根據《搜狐網》報導，清代曹去晶就曾在著作《姑妄言》裡描述明代風光旖旎的秦淮河畔，出現一種極為怪異的現象，不少達官顯貴或是土豪對於「盲妓」情有獨鍾，甚至形成一種潮流。不免讓外界好奇，為何這些土豪們不愛名妓，唯獨偏愛盲妓呢？

眾所皆知，秦淮河畔名妓不只豔冠群芳，更是技藝壓眾，只有文人雅士能讓她們心悅誠服，至於那些財大氣粗的土豪、富二代，她們根本不屑一顧，甚至語帶譏諷。自討沒趣的土豪們最後只好將目光轉移到「盲妓」身上，因為她們不通文墨、不辨美醜，只能任憑土豪擺弄。

還有一說是，那些達官顯貴經常來青樓光顧，看膩了歌舞表演，老鴇為了賺錢，就會無所不用其極的滿足尋芳客的變態妄想，開發出許多新玩法。其中一項就是專門挑選年幼的女子，從小將其養大，等到她們14、15歲時，再把她們的眼睛弄瞎，成為盲妓。而盲妓因為雙眼失明，根本無從反抗，對於尋芳客做出的各種侮辱行為，只能默默承受，進而滿足了對方的變態心理。