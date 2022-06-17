國外經常出現海鷗與人類搶食事件，在海邊用餐時，只要稍加不注意，海鷗就會咬走食物，甚至還可能糾眾圍攻。日前一名網友在戶外用餐，並將披薩放在桌上，豈料處理其他事情時，一抬頭發現整塊披薩被海鷗叼走，他也將過程拍攝下來，影片累積1800萬多人次瀏覽，但該名網友事後道出事情內幕，更是讓眾人感到意外。

國外一名網友@roberttolppi在抖音（TikTok）分享一段影片，當時他準備在戶外用餐，因此將披薩放在桌上，並打開盒子放涼，豈料卻吸引海鷗的注意，海鷗趁原PO不注意時，直接把整塊披薩叼走，當他發現時，只見海鷗往遠處天空揚長而去。

影片曝光後，不少網友表示「口味送錯了，這是前村的」、「披薩會飛」、「因為少子化，送子鳥兼差送披薩，結果送錯啦！」，但也有人提出質疑，由於披薩買回來時，通常都會切片，因此若是被鳥叼走，也不可能保持圓形的形狀，對此原PO也解釋，這一段影片其實是透過動畫後製而成，主要只是想博君一笑。

由於海鷗確實很喜歡搶食，因此讓不少人對影片深信不已，不過海鷗為何喜歡搶食物吃，英國艾希特大學研究團隊對此進行研究，以黑脊鷗（Larus argentatus）作為實驗對象，推測海鷗雖以吃魚類為主，但由於牠們與人類生活於同一個地區，所以行為會依人類做出改變，不少人認為，餵食海鷗很浪漫，有些地區甚至將此列為觀光體驗行程，但人類餵食行為卻會加強海鷗搶食的認知，將食物與手勢做聯想，因此海鷗才會出現搶食行為。