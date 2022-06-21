網路上日前瘋傳一段影片，國外一名美容師聲稱，男性只要注射一針陰莖填充物，就能讓生殖器變得又厚又大，且時間長達2年之久，貼文一出吸引不少女網友狂刷留言標記前男友，羞辱意味濃厚，讓人看了哭笑不得。

根據《每日星報》報導，一名美容師近日在IG曝光一段畫面，並在影片中透露，任職的美容院即將推出一項「陰莖增大術」，聲稱只要在男性生殖器注入填充物，就能讓性器變得又厚又大。

美容師強調，相較於女性會為了愛美進行隆胸或是豐臀手術，這項專為男性提供的服務，也能夠滿足男性的虛榮心，且注入的填充物成分天然，手術僅需要45分鐘，完成後生殖器的長度和體積就會變得更大更厚。除了效果可維持長達2年之久，術後也完全不需要「停機」，當即就能擁有巨鵰；加上手術地點是在院內辦公室，完全不用擔心隱私問題。

影片曝光後隨即掀起熱議，不過相較於主要的男性客群，反倒是不少女網友反應熱烈，紛紛留言表示，希望前男友可以看到這支影片，這樣就能好好的羞辱對方，也有人號召廣大女性在留言處標記那些需要動手術的前男友們。