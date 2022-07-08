許多人小時候被大人帶出去時，途中若碰到熟人，大人就會停下腳步寒暄，有時一聊就是好幾個小時，總是讓小時後的我們超傻眼，如今這窘境也發生在狗身上。大陸一名網友近日分享一張照片，只見一隻狗被爺爺奶奶帶出去後，當時正好碰到其他鄰居，他們便停下來聊天，狗狗只能無奈待中間，等眾人把話聊完。

大陸網友「人間奇趣記錄儀」近日在微博貼出2張照片，只見一隻狗被爺爺奶奶帶出去散步，沒想到途中遇到街坊鄰居，因此6個人就停下腳步，聚在一起聊天，而狗狗則遭冷落，甚至被這群老人家包圍，孤單地坐在正中間，背影看起來非常無奈，與爺奶們形成有趣對比。

毛小孩還被老人團包圍，背影看起來非常無奈。(圖翻攝自微博/人間奇趣記錄儀)

不少網友看了非常有共鳴，紛紛表示「牠就像小時候散步時被迫停下來聽爺爺奶奶們聊天的我」、「好像小時候被奶奶牽出去的我啊」、「我小時候也遇過，每次爸媽都說聊一下就好，然後2小時就過去了」、「代入感好強，像極了小時候的我」。

還有人分享類似經歷，「一次我媽出門帶愛犬散步，結果在花園裡和鄰居聊到忘我，一回頭才發現狗狗不見，她擔心的到處亂找，最後才知道狗自己回家了。牠一定心想『你們聊，我先回家了』」、「我們社區有個金毛，平時爺爺讓牠叼小籃子幫忙拎菜，有時爺爺和鄰居聊天，金毛還會用腳拉爺爺，意思是說『聊完了沒，趕緊走』特別聰明」。