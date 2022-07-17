不少上班族會通過訊息溝通，但有時無法準確表達語氣，恐衍生出誤會，但以下案例可說是無妄之災。國外一名咖啡店主管，因未在文字訊息後面加上「微笑表情符號」，沒想到經理看到後竟暴跳如雷，氣得直接把主管開除。

綜合外電報導，澳洲一名女子戈登（Kristen Gordon）曾在昆士蘭一間「Sens咖啡」擔任主管，某次在主管群組內傳訊息表示，集團應該再徵一名員工到她所在的咖啡店上班，否則店裡人力恐不足維持每日所需。沒想到SENS集團老闆前妻、任職經理的菲比王（Phoebe Wang）讀後爆氣，氣呼呼地說「立刻把她給炒了！再請別的主管，不管任何代價也要開除！」

群組內的其他經理好奇詢問菲比為何暴怒，菲比則跳針式地回答「她沒有加任何的微笑符號」、「她的訊息沒有任何感情」，因為沒有任何表情符號，讓菲比認定戈登說的話很沒禮貌、是在跟她吵架。雖然其他同事並不認為戈登有惡意，事發一周後戈登仍被開除。

戈登無法接受被開除的原因，向「公平工作委員會」（FWC）提告不公平解雇。FWC受理後，7月15日裁決出爐，判定SENS餐飲集團必須賠償戈登澳幣5357元（約新台幣10.9萬元），以及退休金的9.5%。