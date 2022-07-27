外國一名自稱是飛行員的網友透露，近日在大西洋上空飛行時，拍攝到前所未見的神祕景象，只見一大片詭異的紅光從雲層中穿透而出，讓人十分好奇雲下到底有什麼東西，網友們看到照片後，也都紛紛驚呼「這是通往異世界的入口？」

根據《每日郵報》報導，外國一名機師近日在論壇《Reddit》表示，22日他飛過大西洋上空時，意外看到一個詭異景象，只見畫面中，白色雲層底下泛起大片紅光。照片曝光後，立刻引發網友熱烈討論，大家紛紛猜測，「海底裂開來，怪獸要出來了」、「天氣實在太熱了，連海洋上都會引發野火」、「世界末日要來了？」、「這大概是能通往《怪奇物語》的入口」。

不過也有網友指出，這其實是漁船大面積使用紅色LED燈，當紅光照射到水下時，會反射水中的顆粒使其更清晰，變成吸引秋刀魚群的誘餌，好讓牠們聚在一起，更容易被網子捕撈；雖然這種方式最常見於太平洋地區，但加拿大聖勞倫斯灣（Gulf of Saint Lawrence）到百慕達等大西洋海域也有秋刀魚現蹤。

不過由於這名飛行員始終保持匿名，沒有透露他在多高的位置、大西洋的哪一處飛行，因此不能確定這個神祕的紅光，真的是由漁船上的LED燈所發出。