在考古記錄中會發現，商周時期保存下來的文字，基本上都刻在獸骨或龜殼，因此讓不少人認為，當時可能還未發明毛筆，商周時主要用刀寫字，有些甚至還被刻在青銅器上，難道當時的人寫字都不怕麻煩嗎？事實並非如此，其實當時的人也是用毛筆書寫，只是竹簡比較難以保存，所以出土的文字多是刻在獸骨龜殼上的。

根據《梨視頻》報導，商周時期不僅將文字刻在獸骨龜殼，隨著青銅器鑄造技術發達，當時的人也在青銅器上鑄刻文字，稱為「金文」，而殷商時期的人們書寫工具，大多還是用毛筆和墨水，並將文字寫在竹簡，根據《尚書》記載，「惟殷，有冊有典」，其中提到的「冊」字，就被寫為竹簡的形狀，可見在商朝時，竹簡已是文字的載體。

春秋時期還常提到「簡策」，而甲骨文的「聿」字，就是手持筆的象形字，因此楚國人還將筆叫做「聿」，甲骨文的「史」字，也是一個人拿著筆的象形字，而且除了竹簡外，古人也會將字寫在絲織品上，但無論絲織品還是竹簡都不易保存，因此如今出土商周時期的文字，大多都刻在青銅器上，現今考古發現的最早竹簡也只到戰國，例如「曾侯乙墓竹簡」。

而戰國時毛筆字也流傳不少，只是不寫在竹簡上，例如山西的《侯馬盟書》，當時的人就將毛筆字寫在玉石片上，數量多達千片，使用硃砂為墨水，因此呈現紅色，更早的話，有距今4000多年歷史的陶瓷遺址，出土一件扁壺上就寫有紅色文字，殷墟甲骨中也有許多毛筆書寫的痕跡，例如殷墟甲骨陶片寫有墨書「祀」、「牛」等字。

有趣的是，大部分青銅器的銘文是鑄造的，有些則是雕刻的，而雕刻文字經常模仿毛筆筆鋒，另外，在竹簡上書寫時，由於古時沒有立可白，因此會使用刀刮去竹簡上的錯字，所以容易讓人誤會，古人常把刀當成筆來書寫，清朝沈濤就曾在《交翠軒筆記》提到「古人刀一書竹簡，筆以書縑帛」，明顯就是把刀的用途搞錯了。