看過古裝劇的人一定不難發現，古人每次收到金子時，都會立刻放進嘴巴，用牙齒咬一下就能知真偽，讓外界不禁好奇，難道古人的牙齒比較厲害，可以因此判別黃金是真是假？事實上，背後原因很聰明。

根據陸網報導，古人辨別黃金的方式大約有4種，其中最廣為流傳的就是直接用牙齒咬，原因在於古代工藝不發達，古人為了能打造出更多新穎的黃金首飾，又特別多出一道「回火」的工序，藉此降低黃金硬度，增強其韌性和延展性，所以一咬下去就能看見牙齒印。如果沒有牙印的話代表裡頭摻了雜質，且金子分量不足，像是黃銅就咬不下去。這種粗略的檢查方式因為方便性高，所以流傳許久。

其次則是火燒，古人在無法用肉眼辨別黃金真假的時候，會以火燒的方式，觀察黃金的顏色變化，真的黃金被火熔時，冒出的氣體是綠色，且不怕火燒，因為黃金在高溫下不會跟氧氣發生反應。

第三個方法是秤重，眾所周知，黃金是物質中比重較大的，有經驗的人只要拿來放在手上掂一掂重量，就會知道手中的黃金是真是假了。

最後則是看顏色，俗話說，黃金是「七青八黃九紫十赤」，意思是指青黃色的黃金純度約莫70％，黃色的黃金純度大概80％，紫黃色的黃金純度為90％，至於赤黃色的黃金純度就幾乎是100%。