以商輅為首的文臣集團輔佐下，新生的成化時代正如陽光下的承天門一樣，擁有無限朝氣。而承天門雖高，也難以攬盡紫禁城的所有風光。

成化帝朱見深也許是明朝歷史上最難以評價的一位皇帝，他性情仁厚，卻出手果決；他開創中興，卻因皇莊和西廠而飽受詬病；他馭下有方，卻崇信後宮和道士。假如我們撥開歷史的煙霧，看到生活在紫禁城的朱見深，也許沒有一張波詭雲譎的面孔。

壹

和老爹朱祁鎮的囂張跋扈、不可靠，外加間歇性多動症不同，朱見深絕對算得上是一個老實孩子，這和他近乎奇葩的成長歷程有很大關係。

讓我們從之前講過的歷史裡回溯朱見深的人生吧。他在正統十二年(一四四七年)出生，到了正統十四年，兩歲的小朋友朱見深就成了皇太子。沒辦法，老爹趕著去土木堡送人頭，紫禁城裡不能沒人坐著，這個叫「國本」。

沒想到老爹「北狩」的時間太長，朱見深還沒開始記事，朱祁鎮就被尊為「太上皇」了。這麼一來就比較難辦，皇太子他爹是太上皇，你讓皇帝朱祁鈺往哪裡擺。朱祁鈺那時年紀不小了，也不是沒有後代。沒過幾年，就把侄子拉下來，改為「沂王」，將其打入冷宮。

這個冷宮的待遇估計和太上皇待的「南內」一樣，那幾年朱見深不光是住得差，還時時刻刻要面臨生命危險。尤其是他的堂弟，朱祁鈺唯一的兒子夭折後，他就更危險了。一群大臣整天在那裡嘮叨，要把他重新立為太子。萬一哪天他叔叔被嘮叨煩了，他怎麼死的都不知道。

在這種極端的環境下，朱見深別說健康快樂地成長，能不精神崩潰已經是天賦異稟。因此當朱見深很小的時候，就落下口吃的毛病，這件事對後來的明朝政局影響很大。

這時，一個女人走進朱見深幼小的心靈，就是被後世津津樂道的萬貴妃。傳言萬貴妃叫萬貞兒，這個名字應該是以訛傳訛，明朝包括皇后在內，很少有后妃能留下名字。萬氏當時做為宮女一直陪著朱見深，年紀比朱見深大了約十九歲，當然這個數字不好考證，但十幾歲是肯定有的。

在朝不保夕的童年時光裡，朱見深對萬氏的依戀可想而知。從心理學的角度上說，我們可以將朱見深的這種感情，歸結為某種母愛缺乏。

兩個人相依為命，這樣的日子熬了幾年，好不容易，朱見深終於時來運轉。老爹朱祁鎮彷彿天神下凡，一嗓子吼開了宮門，重新登上皇位，而十歲的朱見深再次成為皇太子，並度過安安穩穩的七年。在這期間，他和萬氏產生明確的男女感情。等到朱見深登基時，萬氏已經三十五歲，這時就面臨著名分的問題。

萬氏肯定想當皇后，但這件事的阻力不是一般大。不說朱見深怎麼樣，他老娘周太后也不能同意。但萬氏很有心計，明白只要朱見深的寵愛依舊，她就能在後宮橫著走。萬氏也很拚，同時做了兩個準備。

一方面是固寵。當時朱見深剛登基不久，得參加各種祭祀儀式，而萬貴妃拖著三十五歲的「高齡」(過去這年紀能當祖母了)，穿著一身戎裝(軍裝)，陪著朱見深到處閒晃，很得朱見深喜愛。另一方面就是求子。雖然朱祁鎮廢除不生育就殉葬的皇室陋習，但對紫禁城的後宮而言，有個孩子才是安身立命的根本。

好在皇天不負有心人，在萬氏的努力下，終於在成化二年(一四六六年)生下一子。朱見深很高興，這個是皇長子，母憑子貴，萬氏因此被封為皇貴妃，萬貴妃的說法就是打這開始的。而且，不光加贈封號，還搬了家，遷到昭德宮居住(後來於成化十二年遷居安喜宮)。

現在這兩個宮殿的位置已然不可考，這件事有點不科學，萬貴妃是寵妃，但不是皇后，她居住的宮殿必然是東、西六宮所屬，不應該無資料查證。唯一的解釋就是在嘉靖之後紫禁城有一批重建工程，很可能是從那時開始不可考。

這下萬貴妃算是犯了眾怒，邀寵也得有章法，而其中最看她不順眼的莫過於皇太后周氏。周太后絕對不是什麼好對付的人，敢頂著朱祁鎮的遺詔安排和錢皇后搶安葬的位置，對於自己兒子的婚姻問題，那是一百八十個頭疼。

有個很有意思的冷知識：萬貴妃在成化元年(一四六五年)是三十五歲，折合起來就是宣德五年生；好巧不巧，《明史》講周太后高壽七十五歲，卒於弘治十七年(一五○四年)，按虛歲來講，也是宣德五年出生，等於婆婆與兒媳婦同歲。

這下我們很好理解周太后的心理，十幾歲的兒子被和自己一樣大的「老姊妹」迷得暈頭轉向，要是換成一般當娘的估計連想死的心都有了。她忍不住質問朱見深：「彼有何美，而承恩多？」這老娘們到底哪裡好，你這麼寵愛她？

朱見深的回答很真實：「彼撫摸，吾安之，不在貌也。」意思是，我在她面前就像小貓一樣，她一摸我就老實了，不是臉有多好看。周太后傻眼，原來這孩子從小缺愛，真找了一個「娘」，沒辦法，由他去吧。

【內容簡介】

有別於傳統歷史作品的書寫模式，本書以元朝為起點，紫禁城為中軸線，將元、明二朝的政治「大動脈」，以「診脈」的方式，給予讀者全新視角，重新看待元、明那些「宮闈祕事」。

從忽必烈初建元大都，寫到永樂十八年遷都紫禁城，再到明崇禎帝之死。由大明王朝十三位皇帝串聯諸王將相、百官眾卿、御史諫臣和太監宮女、能工巧匠等，還原在紫禁城上演的真實事件、疑案風雲、後宮祕事與喋血官場。以紫禁城的興建和發展為軸心，透過幽默生動的語言，看遍城中的每一個角落，同時結合宮殿修建知識與背後的故事，讓讀者如同置身案發現場，目睹發生在這座宮闕裡的悲歡離合，以及被紫禁城見證的諸多歷史場景。

【作者簡介】

翟晨旭

景德鎮學院文物鑑定與修復專業畢業，主修陶瓷史和明、清古文物鑑定修復，策劃主編歷史文物期刊《陶泉文苑》，並被北京故宮博物院、南京博物院等各大博物館認可。在考古實習工作中走遍中國許多省市，接觸到大量一線的古器物標本，對各地博物館和考古工作有深入了解。

著有《大明紫禁城：從草原霸主逐鹿中原到煤山自縊》、《大清紫禁城：從愛新覺羅稱霸華夏到王朝輓歌》等。