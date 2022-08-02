隨著影音平台興起，民眾幾乎都能在YouTube上搜尋各種DIY教學影片，不過近日卻傳出巴西聖保羅一名男子因為嫌自己的鼻子不夠挺，竟然異想天開照著影片自行隆鼻，結果不但沒有仔細消毒，還直接使用強力膠黏合傷口，導致傷口嚴重感染，被緊急送醫救治。

綜合外媒報導，該名男子向醫師透露，因為對鼻子形狀不滿意，興起了隆鼻的念頭，並依循YouTube上的影片教學，先透過外用酒精消毒，接著使用動物用麻醉劑自行DIY，甚至在完成手術後使用強力膠以及能被人體吸收的縫線縫合傷口。

原以為已經大功告成，不料卻因為沒有仔細清潔傷口，也沒有戴上手套，最終導致傷口嚴重感染。男子事後緊急前往巴西普林普急診中心（CampoLimpo Emergency Care Unit）就診，在專業口腔顎面團隊的清潔和包紮後，感染情況已經受到控制，男子除了被授以正確的護理知識之外，還被要求接受心理輔導。

報導指出，YouTube充斥不少類似影片，教導人們如何自行DIY使鼻子變小、變挺或讓鼻翼變薄，卻常造成反效果，造成患者傷口感染、組織壞死、過敏性休克，甚至死亡。巴西整形外科學會（SBCP）也警告，鼻子整形手術是一項專業醫療行為，必須要有專業資格才能進行。