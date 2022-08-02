大陸青海省海南藏族自治州近日發生一起多人溺斃的慘劇，一名孩童因為失足不慎跌進灌溉農田用的蓄水池，一旁的親友們見狀立刻下水營救，不料竟造成6人溺斃、1人經搶救後保住性命。

綜合陸媒報導，海南藏族自治州共和縣龍羊峽鎮阿乙亥村，一名孩童於上月31日下午2時許，因為失足不慎跌進灌溉水池，旁邊親屬目擊意外發生後著急的下水救援，不料卻相繼溺水，其他未下水的人見狀立刻報警。

當地警消獲報後迅速出動大批人力到場救援，發現該起意外造成7人溺水，有3人被救起時已經沒有生命跡象，另外4名則被緊急送醫搶救，其中3人最終仍宣告不治，僅有1人脫離險境，目前正在醫院接受治療。不過報導並未交代倖存者是誰。

消息一出讓網友們不勝唏噓，紛紛留言感嘆「說真的，那麼多人跳下去，一個拉一個全完了」、「都是自己的親人，難免衝動啊」、「唯一活下來的那個人該有多痛苦」、「看到這種新聞真是太揪心了」。