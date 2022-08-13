跨越物種的情誼！南非動物救援團體先前救了一隻剛出生不久的犀牛寶寶，還有8周大的小斑馬，兩個孤兒被送往救治中心治療，神奇的是，牠們似乎知道彼此的遭遇相似，很快就成為好朋友，把對方當成同類，牠們的友誼也感動不少人，但保育員也提到，牠們雖然感情好，但最後還是要面臨分開，學習與對方保持距離。

根據《每日郵報》報導，南非「野生犀牛保護區」（Care For Wild Rhino Sanctuary）保育員去年底在野外發現犀牛寶寶「黛西」（Daisy），當時牠出生12小時左右，身體非常虛弱，臍帶還連在牠的身上，臍帶似乎有感染狀況，連站都站不穩，隨後被送往園區，進行輸血增強牠的免疫力，經過幾個月的照顧後，身體才逐漸好轉。

園區內還有一隻8周大的小斑馬「莫賈吉」（Modjadji），牠同樣也被母親拋棄，保育員提到，「當時牠孤零零的待在暴風雨裡，幾乎是性命垂危，隨後被送往園區救治，出現嚴重貧血問題，經過輸血後才撿回一命」，有趣的是，當莫賈吉看到黛西後，似乎覺得彼此同病相憐，竟把對方當成自己的同伴，窩心的陪在黛西身邊。

雖然莫賈吉仍是幼兒，每3小時就要喝一次奶，遇到黛西後，牠似乎變成一個大姐姐，無時無刻都在照顧黛西，牠們經常一起吃飯睡覺，感情非常好，不過保育員也提到，牠們未來終將要野放回大自然，彼此也要學習保持距離，「黛西還是得回同伴身邊，莫賈吉同樣也要回到斑馬群裡，不過牠們特殊的感情，成為康復道路上的最佳良藥」。